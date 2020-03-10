Коронавірус закриває стадіони: які матчі скасувала епідемія у Європі, фото — Seria A

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Епідемія китайського коронавірусу в Європі дуже стрімко змінила ситуацію у світі спорту. Заходи по боротьбі із поширенням хвороби спонукають уряди обмежувати масові заходи, тому спорт страждає насамперед. Влада та спортивні федерації або повністю скасовують матчі, або відтерміновуют їх, або оголошують про проведення поєдинків без глядачів.

Сьогодні Українська асоціація футболу повідомила, що товариський матч між збірними Польщі та України відбудеться без глядачів. Таким є відповідне рішення польського уряду, який скасував всі масові заходи. Гроші, витрачені на купівлю квитків, будуть повернуті уболівальникам.

Матч поляків та українців відбудеться 31 березня в Хожуві. Крім того, при порожніх трибунах можуть зіграти й спаринг команди Андрія Шевченка проти Франції в Парижі.

Сьогодні стало відомо, що через епідемію коронавірусу італійська «Аталанта» вирішила не відпускати в розташування збірної України півзахисника Руслана Малиновського.

Два наступних тури Ла Ліги в Іспанії відбудуться без глядачів через загрозу поширення коронавірусу.

Кількість турів при порожніх трибунах можуть збільшити, якщо цього вимагатиме ситуація з епідемією в країні. Поки що керівництво Ла Ліги має намір не переривати чемпіонат.

Через вірус Covid-19 керівництво Серії, А вирішило призупинити чемпіонат і відкласти всі спортивні заходи до 3 квітня. У Великій Британії поки не розглядають можливість скасування матчів, але допускають варіант ігор без глядачів. Сьогодні або у середу про свої плани оголосить німецька Бундесліга.

Українська Прем'єр-ліга контактує з міністерствами і якщо отримає вказівку заборонити проведення масових заходів, то призупинить чемпіонат.

Постраждали і матчі євро кубків. Матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Вольфсбург» — «Шахтар» відбудеться 12 березня також без глядачів. Матч-відповідь у Харкові запланований на 19 березня.

З глядачами в рамках 1/8 фіналу попередньо зіграють «Істанбул» — «Копенгаген», «Айнтрахт» — «Базель» і «Рейнджерс» — «Байєр». Без глядачів: «Олімпіакос» — «Вулверхемптон», «Інтер» — «Хетафе», «Севілья» — «Рома» і ЛАСК — «МЮ».

«Барселона» і «Наполі» у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють на порожньому «Ноу-Камп». У Барселоні також перенесли міжнародний марафон: з 15 березня на 25 жовтня.

Без глядачів пройдуть матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між «Валенсією» і «Аталантою», а також гра ПСЖ і «Боруссії».