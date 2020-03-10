Курс гривні послабився, світові ринки продовжує лихоманити: як закінчили 10 березня ключові валюти, фото — "Конкурент"

https://racurs.ua/ua/n134951-kurs-gryvni-poslabyvsya-svitovi-rynky-prodovjuie-lyhomanyty-yak-zakinchyly-10-bereznya-kluchovi.html

Ракурс

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до провідних валют. На середу, 11 березня, офіційний курс української валюти впав на 39 копійок до позначки 25,3135 грн за долар.

Таким чином курс перевалив за психологічну відмітку 25 грн. У п’ятницю НБУ встановив перед довгими вихідними курс на вівторок, 10 березня, курс 24,9215 грн за дол.

Євро також подорожчав: 28,7916 грн на 11 березня (28,2336 грн 10 березня).

Тиск на гривню сьогодні посилився і якби не інтервенції НБУ, то долар досить швидко пішов би до позначок в 25,6—25,8 грн, щоб закріпитися на відмітці 26 грн найближчим часом.

На світових ринках паніка також не давала нудьгувати великим гравцям: центробанкам країн ЄС, американським корпораціям і фінансовим корпораціям. Євро менш ніж за добу то злітав до рівня 1,144 дол. і вище, то провалювався до рівнів нижче 1,138 дол. Увечері крос-курс пари євро/долар зупинився на позначці 1,1381. Але попереду ще малопрогнозована азійська (нічна для України) сесія.

Сьогодні НБУ продав 250 млн дол., щоб збити ажіотаж на ринку. Регулятор вийшов на торги із курсом 25,20 грн, але згодом підняв котирування до 25,25 грн, потім — до 25,30 грн, а останні продажі проводив і по 25,35.

Це тільки вирівняло попит і пропозицію на торгах, але не змінило ситуацію принципово, оскільки попит перевищує пропозицію.