Курс гривні НБУ рятував, продавши за півдня на міжбанку 250 млн дол., фото — Страна

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Національний банк у перший після довгих вихідних робочий день відреагував на нестабільність, яка склалася на міжнародних фінансових та фондових ринках після обвалу цін на нафту і різкого зниження котирувань.

НБУ повідомив, що є активним гравцем на валютному ринку і реагує ще й на невизначеність щодо поширення коронавірусу у світі. Нацбанк сьогодні до обіду продав 250 млн дол. на міжбанківському ринку, аби згладити курсові коливання. Причому уранці 10 березня Нацбанк продав за перші півгодини торгів 150 млн.

Водночас у заяві регулятора йдеться про те, що коронавірус наразі має «обмежений і нейтральний вплив на економіку України», оскільки експорт продовжує зростати, а ціни на імпорт знижуються швидше, ніж на експорт. В Нацбанку також назвали зменшення обсягу іноземних інвестицій в державні цінні папери незначним і вважають, що ринок лихоманить через «психологічний чинник, який, імовірно, має короткостроковий ефект».

Крім сьогоднішніх кинутих на допомогу курсу 250 млн дол., упродовж минулого тижня НБУ три дні здійснював інтервенції з продажу валюти (всього 307 млн дол.). Міжнародні резерви України становлять 26,8 млрд дол.

Національний банк заявив, що готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби.

Нагадаємо, що курси валют на 10 березня від НБУ становили: 24,92 грн за один дол. і 28,23 грн за один євро. Міжбанківський валютний ринок відкрився котируваннями 25,25−25,30 грн/дол.