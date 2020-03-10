Валюта. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134908-dolar-i-ievro-rizko-podorojchaly.html

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Курси валют на вівторок, 10 березня, які встановив Нацбанк України, становлять 24,92 грн за один дол. и 28,23 грн за один євро. Міжбанківський валютний ринок відкрився котируваннями 25,25−25,30 грн/дол.

Падіння національної валюти нерозривно пов’язане з падінням світових фондових ринків, причиною якого стало різке зниження ціни на нафту, повідомляє НБУ.

Офіційні курси валют на 10 березня Нацбанк встановив наступні:

за 1 долар США — 24,9215 грн;

за 1 євро — 28,2336 грн;

за 1 польський злотий — 6,565 грн;

за 10 російських рублів — 3,6531 грн;

за 1 швейцарський франк — 26,6654 грн.

Падіння вартості нафти пов’язане з початком цінової війни Саудівської Аравії з Росією. Також на фондовий ринок впливає коронавірус.

Обвал цін на нафту і епідемія коронавірусу спровокували різке падіння вартості і ВВП-варантів України на 9,2%, а прибутковість єврооблігацій зросла на 1,1%.

Варрант — це цінний папір, що надає право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу. Як правило, ціна покупки нижче поточної ринкової вартості.

Україна випустила ВВП-варанти (VRI) у 2015 році в рамках реструктуризації 19,3 млрд дол. держборгу на суму 3,8 млрд дол. списаних кредиторами єврооблігацій. За умовами випуску, інвестори претендують на частину приросту реального ВВП (з урахуванням інфляції), що перевищить показник в 3% у 2019−2038 роках, але за умови, що розмір ВВП (без урахування інфляції) перевищить 125,4 млрд. дол.

НБУ намагається стримати курс національної валюти інтервенціями на ринку. Так за період з 2 по 6 березня НБУ на міжбанківському ринку викупив 150 млн дол., а продав 307,2 млн дол.

В рамках інтервенцій за єдиним курсом НБУ було викуплено 100 млн дол., а придбано з урахуванням кращої ціни 50 млн дол.

Продаж валюти проводилася тільки в рамках інтервенцій за єдиним курсом.

Слід зазначити, що в лютому НБУ було викуплено 734 млн дол., а продано лише 45 млн дол. За два перших місяці поточного року Нацбанк викупив 1 млрд дол., а продав 295 млн дол.