Валюта. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134908-dollar-i-evro-podorojali-nbu-prodal-307-mln-doll-dlya-spaseniya-grivny.html

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Курсы валют на вторник, 10 марта, которые установил Нацбанк Украины, составляют 24,92 грн за один долл. и 28,23 грн за один евро. Межбанковский валютный рынок открылся котировками 25,25−25,30 грн/долл.

Падение национальной валюты неразрывно связано с падением мировых фондовых рынков, причиной которого стало резкое снижение цены на нефть, сообщает НБУ.

Официальные курсы валют на 10 марта Нацбанк установил следующие:

за 1 доллар США — 24,9215 грн;

за 1 евро — 28,2336 грн;

за 1 польский злотый — 6,565 грн;

за 10 российских рублей — 3,6531 грн;

за 1 швейцарский франк — 26,6654 грн.

Падение стоимости нефти связано с началом ценовой войны Саудовской Аравии с Россией. Также на фондовый рынок оказывает влияние коронавирус.

Обвал цен на нефть и эпидемия коронавируса спровоцировали резкое падение стоимости и ВВП-варрантов Украины на 9,2%, а доходность еврооблигаций выросла на 1,1%.

Варрант — это ценная бумага, предоставляющая право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определенного промежутка времени. Как правило, цена покупки ниже текущей рыночной стоимости.

Украина выпустила ВВП-варранты (VRI) в 2015 году в рамках реструктуризации 19,3 млрд долл. госдолга на сумму 3,8 млрд долл. списанных кредиторами еврооблигаций. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019—2038 годах, но при условии, что размер ВВП (без учета инфляции) превысит 125,4 млрд. долл.

НБУ пытается сдержать курс национальной валюты интервенциями на рынке. Так за период с 2 по 6 марта НБУ на межбанковском рынке выкупил 150 млн долл., а продал 307,2 млн долл.

В рамках интервенций по единому курсу НБУ было выкуплено 100 млн долл., а приобретено с учетом лучшей цены 50 млн долл.

Продажа валюты производилась только в рамках интервенций по единому курсу.

Следует отметить, что в феврале НБУ было выкуплено 734 млн долл., а продано лишь 45 млн долл. За два первых месяца текущего года Нацбанк выкупил 1 млрд долл., а продал 295 млн долл.