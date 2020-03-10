Российский рубль обрушился: российские компании несут серьезные убытки

Московская биржа. Фото: Ведомости

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Ракурс

Российский рубль обрушился на фоне падения мировых цен на нефть. Торги на Московской бирже открылись резким падением российской валюты на 10%. Одновременно с этим, курс доллара вырос на 6,11%, а евро — на 6,14%.

На данный момент один долл. стоит 72,77 руб., а один евро — 82,48 руб., сообщает «МБХ Медиа».

Наибольшие потери несут российские предприятия сырьевого и энергетического секторов. Так цена акций АО «Мечел» снизилась на 17,6%, акции АО «ТМК» потеряли в цене 16,8%, стоимость акций «Лукойла» снизилась на 14,4%, «Сургутнефтегаза» — на 14,3%, а «Роснефти» — на 13,2%. Зато стоимость акций российских золотодобывающих компаний повысилась.

Российский Центробанк пытается смягчить реакцию рубля на снижение цен на нефть. В связи с этим была приостановлена покупка валюты на открытом рынке на 30 дней. Одновременно с этим, Минфин будет продавать валюту на открытом рынке.

Перед стартом торгов Московская биржа указала верхнюю границу возможного курса доллара в пределах 75,21 руб., а также верхнюю границу евро на уровне 85,78 руб.

Вчера, 9 марта, стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов на Нью-йоркской бирже упала на 30% и составила 31,02 доллара за баррель. Это стало самым резким падением стоимости Brent с 1991 года. По итогам торгов нефть подешевела на 21,1% и цена за один баррель составила 35,7 долл.

Удешевление нефти, которое потянуло за собой снижение курса российского рубля связано с тем, что Россия отказалась во время встречи с ОПЕК+ снизить добычу нефти 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Россию в данном вопросе поддержал Казахстан.

Западные аналитики предрекали российскому фондовому рынку «кровавую баню» и не ошиблись. Со своей стороны российские аналитики считают, что на рынке происходит истерика, а снижение рубля носит спекулятивный характер.