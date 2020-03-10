Російський рубль обвалився. Фото: Відомості

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Російський рубль обвалився на тлі падіння світових цін на нафту. Торги на Московській біржі відкрилися різким падінням російської валюти на 10%. Одночасно з цим, курс долара виріс на 6,11%, а євро — на 6,14%.

На даний момент один дол. коштує 72,77 руб., а один євро — 82,48 руб., повідомляє «МБХ Медіа».

Найсильніше це відбилося на нафтогазовому секторі. За станом на 10:30 мск «Блакитні фішки» падають на 7−10%. На відкритті торгів цінні папери «Роснефті», «Лукойлу» і «Сургутнефтегаза» втратили від 12 до 15%. Акції «Газпрому» впали на 11,47%.

Крім того, впали і котирування російського фінансового сектора: Сбербанк втратив близько 13%, ВТБ — 12%. Втрати споживчого сектора («М. Відео», «Магніт» і X5 Retail Group) склали до 28%.

Російський Центробанк намагається пом’якшити реакцію рубля на зниження цін на нафту. У зв’язку з цим була припинена покупка валюти на відкритому ринку на 30 днів. Одночасно з цим, Мінфін буде продавати валюту на відкритому ринку.

Перед стартом торгів Московська біржа вказала верхню межу можливого курсу долара в межах 75,21 руб., а також верхню межу євро на рівні 85,78 руб.

Вчора, 9 березня, вартість ф’ючерсів на нафту Brent відразу після відкриття торгів на Нью-йоркській біржі впала на 30% і склала 31,02 дол. за барель. Це стало найбільш різким падінням вартості Brent з 1991 року. За підсумками торгів нафта подешевшала на 21,1% і ціна за один барель склала 35,7 дол.

Здешевлення нафти, яке потягнуло за собою зниження курсу російського рубля пов’язане з тим, що Росія відмовилася під час зустрічі з ОПЕК+ знизити видобуток нафти 1,5 млн барелів на добу до кінця 2020 року. Росію в даному питанні підтримав Казахстан.

Західні аналітики передрікали російському фондовому ринку «криваву баню» і не помилилися. Зі свого боку російські аналітики вважають, що на ринку відбувається істерика, а зниження рубля носить спекулятивний характер.