Світові ціни на нафту впали на 31%, Мінфін РФ готується до ціни у 25 дол. за барель, фото — Страна

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Вартість нафти марки Brent у перший робочий день після розпаду угоди ОПЕК+ впала вже майже на третину, до 31,43 дол. за барель. Це сталося внаслідок того, що у п’ятницю ОПЕК і країни-учасниці ОПЕК+ за підсумками переговорів у Відні не змогли домовитися про додаткове скорочення видобутку нафти.

Як свідчать дані торгів, 9 березня барель північноморської суміші подешевшав відразу на 14 дол., втративши в ціні 31%. Вартість нафти марки WTI впала на 27%, до 30,27 дол. за барель. Марка Brent відіграла частину попереднього падіння і торгується по 35,6 дол. (падіння на 21%).

Державна агенція новин РФ повідомляє про грандіозний обвал російських цінних паперів в Лондоні: «Новатек» — 27,5%, «Лукойл» — 25,6%, Сбербанк — 25,2%, «Роснефть» — 23,5%, «Газпром» — 20,1%, ВТБ — 18,4%, «Газпром нафта» — 14,5%.

Росіян почали запевняти, що грошей Фонду національного добробуту Росії вистачить на 6−10 років.

У разі падіння цін на нафту до 25−30 дол. за барель, ліквідних коштів Фонду національного добробуту Росії вистачить для покриття втрат бюджету, — йдеться в офіціозі Мінфіну РФ.

Як зазначає Bloomberg, це найстрімкіше падіння вартості нафти після 1991 року, коли тривала війна в Перській затоці. Goldman Sachs прогнозує, що котирування нафти можуть продовжити падіння і досягти показника від 20 до 30 дол.

На тлі обвалу нафти курс рубля на міжнародному валютному ринку Forex склав 75 за дол., тобто зріс на 6,4 рубля. Через падіння рубля Банк Росії припинив купівлю валюти впродовж 30 днів.

Найбільші російські нафтокомпанії виступали за поступовий вихід з угоди. «Роснефть», на яку припадає близько 40% російського нафтовидобутку, була противником нової угоди. 6 березня відбулися переговори країн-учасниць угоди ОПЕК+ і сторони не змогли узгодити нові параметри угоди.