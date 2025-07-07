Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дрони запалили один з цехів російського НПЗ в Краснодарському краї

Дрони запалили один з цехів російського НПЗ в Краснодарському краї

7 лип 2025, 16:22
999

Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї росії уразили далекобійні безпілотники ГУР.

Про це декільком українським медіа розповіли співрозмовники в розвідці. За даними джерела, було влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві ЗМІ.

Дрони влучили в один з технологічних цехів підприємства. Завод займається прийманням, зберіганням і переробкою нафти, а також відвантажує продукцію автомобільним і залізничним транспортом.

Завод приймає, зберігає та переробляє нафту, а також відвантажує продукцію автомобільним та залізничним транспортом. Відповідно він входить до ВПК росії та задіяний у війні проти України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів