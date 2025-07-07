Один з найбільших гравців ринку чаю та кави в Україні продавав продукцію ЗСУ та постачав товари у рф

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Один з найбільших виробників чаю та кави в Україні компанія «Мономах» одночасно постачала свою продукцію для української армії та продовжувала продавати виготовлені в Україні товари до росії.

Про це йдеться у розслідуванні «Цензор.НЕТ», яке посилається на судові матеріали та джерела у правоохоронних органах України.

Видання нагадує, що компанія «Мономах» працює на ринку України з початку 1990-років і навіть має власну фабрику під Києвом, де фасує чай та каву. Серед її брендів такі як «Monomax», «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «Три Слона», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври» та іншими.

За даними у системі YouControl, власниками АТ «Мономах» станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%).

З початку 2022 року, попри повномасштабну війну, доходи компанії суттєво зросли, оскільки ринок покинули російські бренди. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%. Попри це власники українського виробника вирішили не відмовлятися і від заробітків у росії.

Так, згідно з даними сайту Міністерства внутрішніх справ України, співвласник компанії Тарас Барабаш знаходиться в розшуку з 16 червня 2025 року. Розшукує його СБУ.

Згідно з оприлюдненими у судовому реєстрі матеріалами, Служба безпеки почала слідство ще у серпні 2024 року за статею «Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб», а 10 червня провела обшуки в компанії та вручила підозри бухгалтерці компанії, і відповідно оголосила в розшук співвласника.

За даними з судового рішення, компанія «Мономах» щонайменше з 2018 року експортувала вироблену в Україні продукцію до росії та білорусі. У 2022 році, попри заборону Кабміну та НБУ на будь-яку господарську діяльність та розрахунки з рф та її резидентами, торгівлю з рф вирішили не зупиняти.