Дроны зажгли один из цехов российского НПЗ в Краснодарском крае

https://racurs.ua/n207630-drony-zajgli-odin-iz-cehov-rossiyskogo-npz-v-krasnodarskom-krae.html

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Ільський нафтопереробний завод в Краснодарському краї росії уразили далекобійні безпілотники ГУР.

Про це декільком українським медіа розповіли співрозмовники в розвідці. За даними джерела, було влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві ЗМІ.

Дрони влучили в один з технологічних цехів підприємства. Завод займається прийманням, зберіганням і переробкою нафти, а також відвантажує продукцію автомобільним і залізничним транспортом.

Завод приймає, зберігає та переробляє нафту, а також відвантажує продукцію автомобільним та залізничним транспортом. Відповідно він входить до ВПК росії та задіяний у війні проти України.