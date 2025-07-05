Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти в серпні

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Країни ОПЕК+ вирішили збільшити видобуток нафти на 548 тисяч барелів на добу в серпні.

Reuters пише, що рішення ухвалено на першому засіданні країн-експортерів після напруженості на Близькому Сході. ОПЕК+ назвала стабільні перспективи світової економіки і здорові фундаментальні показники ринку, в тому числі низькі запаси нафти, як причини для збільшення видобутку.

Серпневе збільшення означає різкий стрибок у порівнянні з щомісячними збільшеннями на 411 тисяч барелів на добу, які ОПЕК+ схвалила на травень, червень і липень, і на 138 тисяч барелів на добу в квітні.

31 травня міністри країн ОПЕК+ погодили рішення додатково збільшити видобуток нафти — на 411 тисяч барелів на добу з червня, йдеться в релізі організації. Аналогічне зростання поставок ОПЕК+ відбулося в травні і заплановано на червень. Таким чином, за три місяці картель, що об'єднує три десятки найбільших нафтовидобувних країн, додасть на ринок 1,2 млн барелів нових щоденних поставок.

На зустрічі ОПЕК+ виникла суперечка між двома ключовими учасниками організації — Саудівською Аравією та росією. Як розповіли джерела Bloomberg, російська делегація виступила проти збільшення видобутку, яке може ще більше обвалити нафтові ціни і обіцяє Кремлю проблеми з бюджетом.

Але саудівці просунули рішення, оскільки хочуть виконати прохання адміністрації Дональда Трампа, який публічно вимагав нижчих цін на нафту, сказали джерела.

Не виключено, що світовий ринок нафти знаходиться на межі нової «цінової війни», вважає аналітик ING Уоррен Паттерсон. За планом Саудівської Аравії, ОПЕК+ повинен збільшити видобуток на 2,2 млн барелів на добу.