Мировые цены на нефть упали на 31%, Минфин РФ готовится к цене в 25 долл. за баррель, фото - Страна

https://racurs.ua/n134879-mirovye-ceny-na-neft-upali-na-31-minfin-rf-gotovitsya-k-cene-v-25-doll-za-barrel-infografika.html

Ракурс

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада соглашения ОПЭК+ упала уже почти на треть, до 31,43 долл. за баррель. Это произошло вследствие того, что в пятницу ОПЭК и страны-участницы ОПЭК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.

Как свидетельствуют данные торгов, 9 марта баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долл., потеряв в цене 31%. Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 долл. за баррель. Марка Brent отыграла часть предыдущего падения и торгуется по 35,6 долл. (падение на 21%).

Государственное агентство новостей РФ сообщает о грандиозном обвале российских ценных бумаг в Лондоне: «Новатэк» — 27,5%, «Лукойл» — 25,6%, Сбербанк — 25,2%, «Роснефть» — 23,5%, «Газпром» — 20,1%, ВТБ — 18,4%, «Газпром нефть» — 14,5%.

Россиян начали уверять, что денег Фонда национального благосостояния России хватит на 6−10 лет.

В случае падения цен на нефть до 25−30 долл. за баррель, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России хватит для покрытия потерь бюджета, — говорится в официозе Минфина РФ.

Как отмечает Bloomberg, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда шла война в Персидском заливе. Goldman Sachs прогнозирует, что котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долл.

На фоне обвала нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 75 за долл., он вырос на 6,4 рубля. Из-за падения рубля Банк России прекратил покупку валюты на 30 дней.

Крупнейшие российские нефтекомпании выступали за постепенный выход из сделки. «Роснефть», на которую приходится около 40% российской нефтедобычи, была противником нового соглашения. 6 марта состоялись переговоры стран-участниц соглашения ОПЭК+ и стороны не смогли согласовать новые параметры сделки.