Суд по делу MH17: трансляция из Гааги, фото — VoaNews

https://racurs.ua/n134878-sud-po-delu-mh17-translyaciya-iz-gaagi.html

Ракурс

Сегодня Гаагский окружной суд начал рассматривать дело о сбивании самолета Boeing 777 рейса МН17. Процесс начался в судебном комплексе «Схипхол» вблизи Амстердама.

Ориентировочно судебный процесс завершится в конце марта 2021 года, однако сроки могут меняться. Украинскую делегацию представит заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, который возглавлял совместную следственную группу, а также представители СБУ, МИД и посольства.

Летом 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и применению ракетного комплекса «Бук», из которого сбили самолет. Это так называемый экс-министр обороны группировки ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава так называемого ГРУ ДНР Сергей Дубинский, заместитель председателя так называемого ГРУ ДНР Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне группировки ДНР. Подозреваемые объявлены в международный розыск.

Пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, сбили над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.