В Нидерландах сегодня стартует суд по делу сбитого рейса MH17: как будет проходить процесс, фото — DW

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В понедельник, 9 марта, в городе Схипхол возле Амстердама начинается уголовный процесс над обвиняемыми по делу о рейсе «Боинга-777», который сбили над Донбассом в 2014 году.

Этот процесс обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, к нему приковано значительное международное внимание.

Дело десятилетия

Дело передали в суд Гааги, но слушания пройдут не в местном Дворце правосудия, а в гораздо более вместительном юридическом комплексе, расположенном в аэропорту Схипхол под Амстердамом. Отсюда вылетел 17 июля 2014 года в последний рейс малазийский «Боинг». Слушания будут открытыми, но все желающие могут не попасть в зал судебных заседаний, поэтому власти Нидерландов как исключение решили вести прямую трансляцию судебного процесса.

Дело, которое насчитывает около 30 тыс. страниц, рассматривает суд Гааги, но не Международный суд ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, требовали назначить международный трибунал по делу о катастрофе MH17, но Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала эту инициативу.

Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.

Кто на скамье подсудимых

На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший фейковый министр обороны так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Законы Нидерландов позволяют привлечь к ответственности названных подозреваемых, хотя сами они не нажимали на кнопку пуска ЗРК «Бук. Согласно выводам следствия, Гиркин и компания «способствовали прибытию военной техники из РФ и координировали действия ЗРК».

Не исключено, что в начале уголовного процесса обвинения будут предъявлены новым подозреваемым, например, четырем военнослужащим 53-й бригады ПВО РФ, которые, вероятно, управляли «Буком».

Следствие и его тайны

До сих пор никто не взял на себя ответственность за катастрофу «Боинга-777». После катастрофы пять стран (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина) создали совместную Международную следственную группу (JIT).

Эксперты JIT пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса «Бук», а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ.

Следователи обладают показаниями свидетелей, остатками лайнера и ракеты, которая его поразила с уникальным серийным номером, данными спутников и радаров, а также фото- и видеосъемкой того, как транспортировали «Бук» к месту выстрела и обратно. Кроме того, следователи опубликовали ряд перехватов телефонных переговоров между подозреваемыми.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает две жалобы: «Айлей и другие против России» и «Энглин и другие против России». Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв катастрофы MH17. Также в ЕСПЧ рассматривается иск против Украины, поданный четырьмя семьями родственников погибших в результате катастрофы малайзийского «Боинга». Истцы обвиняют Киев в том, что власть не закрыла полностью воздушное пространство над Донбассом.

«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил.