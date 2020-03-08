В Европе продолжается вспышка коронавируса, фото: Dipartimento Protezione Civile

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Италия по количеству обнаруженных случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 уже занимает второе место в мире, после материкового Китая.

В стране зафиксированы еще 1 тыс. 492 случая коронавируса и 133 случая смерти. В результате общее количество обнаруженных инфицированных коронавирусом людей достигло 7 тыс. 775, а количество умерших от этого заболевания — 366. В то же время 630 человек вылечились. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

Таким образом в этом печальном «рейтинге» Италия несколько обошла Южную Корею, где сейчас зафиксировано 7 тыс. 313 случаев инфицирования и 50 смертей от коронавируса, а также 130 случаев выздоровления.

В материковом Китае, чья провинция Хубэй считается источником этого заболевания, зафиксировано более 80,6 тыс. случаев инфицирования и 3 тыс. 97 вызванных коронавирусом смертей, почти 57,1 тыс. человек вылечились.

В Италии коронавирус стали обнаруживать и у руководства страны. Сегодня стало известно, что эту болезнь нашли уже у двух губернаторов — провинций Лацио Николлы Дзингаретти и Пьемонта Альберто Чири.

По информации агентства ANSA, также заразился начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина. Он сам сообщил о положительном тесте на коронавирус, добавив, что чувствует себя хорошо и находится в одиночной палате.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Германии уже у более чем 1 тыс. человек обнаружили новый коронавирус.