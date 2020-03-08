В мире продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n134870-epidemiya-koronavirusa-v-germanii-uje-obnarujili-bolee-tysyachi-inficirovannyh-karta.html

Ракурс

В Германии количество обнаруженных случаев инфицирования новым коронавирусом за день выросло еще на 200.

Таким образом, в стране уже зафиксировано 1 тыс. 18 случаев инфицирования. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

Случаев смерти от коронавируса в Германии пока не зафиксировано, однако два человека находятся в критическом состоянии. Излечились от коронавируса в настоящее время 18 человек.

В соседней Австрии количество инфицированных коронавирусом людей уже достигло 104 человек.

В Нидерландах обнаружено 77 новых случаев коронавируса и два новых случая смерти от этого заболевания. Таким образом, в этой стране в целом уже зафиксировано 265 случаев коронавируса, из которых три человека умерли.

Власти Испании сообщает о 96 новых случаях коронавируса и семи новых смертях, что увеличило количество инфицированных до 613 случаев, а умерших — до 17.

В Румынии, где количество случаев коронавируса достигло 14, запрещены публичные и частные мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

Также сегодня зафиксированы два новых случая в Польше, что увеличило общее количество инфицированных в этой стране до восьми.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии коронавирус обнаружили у двух губернаторов, которые 4 марта присутствовали в Риме на совещании о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом.