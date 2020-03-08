Низкое артериальное давление приводит к повышенной смертности у взрослых, фото: Pikrepo

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Низкое артериальное давление и повышенный уровень смертности взаимосвязаны.

К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав почти 416 тыс. электронных медицинских записей взрослых людей в Англии, сообщает пресс-служба Университета Эксетера (Великобритания).

Ученые обнаружили, что у людей в возрасте от 75 лет с низким кровяным давлением (ниже 130/80) наблюдался повышенный уровень смертности по сравнению с людьми с нормальным артериальным давлением. Это особенно ярко проявилось у людей со слабым состоянием здоровья, у которых на 62% возрастал риск смерти в течение десяти лет наблюдения.

В то же время, не было обнаружено повышения смертности у людей со слабым состоянием здоровья старше 75 лет с высоким артериальным давлением, хотя оно и увеличивает риск сердечно-сосудистых инцидентов, таких как сердечные приступы.

Более того, у людей старше 85 лет с повышенным артериальным давлением на самом деле был снижен уровень смертности по сравнению с людьми с более низким артериальным давлением, независимо от общего состояния их здоровья.

Это исследование было проведено после того, как некоторые страны изменили установки относительно артериального давления, чтобы поощрить врачей к принятию мер для снижения артериального давления, стремясь улучшить показатели здоровья.

Наши выводы свидетельствуют, что это может быть неподходящим у «слабых» взрослых людей пожилого возраста. Нам нужно больше исследований, чтобы выяснить, безопасен ли агрессивный контроль артериального давления у таких людей и для каких групп пациентов может быть от этого польза, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что брусничный сок помогает уменьшить показатели высокого кровяного давления.