Брусничный сок поможет снизить давление – исследование, фото: pexels

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Брусничный сок поможет снизить высокое кровяное давление.

Научные сотрудники Хельсинкского университета провели исследования. Данные наблюдений опубликованы на сайте вуза.

Ягода богата полифенолами. Эти вещества способны повлиять на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Смородина, клюква и черника также являются источником полифенолов для организма.

Авторы исследований проанализировали способность брусничного, клюквенного и черничного сока стабилизировать кровяное давление. Анализ показателей здоровья лабораторных грызунов показал, что напиток с высоким содержанием полифенолов значительно улучшает функцию кровеносных сосудов, которая была нарушена ранее.

В дальнейшем финские ученые планируют изучить влияние брусничного сока на человеческий организм. По мнению экспертов, напиток не заменит полностью лекарства, но станет эффективным дополнением к общей терапии.

Ранее ученые назвали лучшие средства от похмелья. Они считают, что аминокислоты и минералы, содержащиеся в молодой спарже, положительно влияют на окислительный процесс, от которого страдают клетки печени.