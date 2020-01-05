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Брусничный сок поможет снизить давление – исследование, фото: pexels
Брусничный сок поможет снизить давление — исследованиеhttps://racurs.ua/n131664-brusnichnyy-sok-pomojet-snizit-davlenie-issledovanie.htmlРакурс
Брусничный сок поможет снизить высокое кровяное давление.
Научные сотрудники Хельсинкского университета провели исследования. Данные наблюдений опубликованы на сайте вуза.
Ягода богата полифенолами. Эти вещества способны повлиять на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Смородина, клюква и черника также являются источником полифенолов для организма.
Авторы исследований проанализировали способность брусничного, клюквенного и черничного сока стабилизировать кровяное давление. Анализ показателей здоровья лабораторных грызунов показал, что напиток с высоким содержанием полифенолов значительно улучшает функцию кровеносных сосудов, которая была нарушена ранее.
В дальнейшем финские ученые планируют изучить влияние брусничного сока на человеческий организм. По мнению экспертов, напиток не заменит полностью лекарства, но станет эффективным дополнением к общей терапии.
Ранее ученые назвали лучшие средства от похмелья. Они считают, что аминокислоты и минералы, содержащиеся в молодой спарже, положительно влияют на окислительный процесс, от которого страдают клетки печени.
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