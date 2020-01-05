Иран объявил о выходе из ядерной программы, фото: Associated Press

https://racurs.ua/n131663-iran-obyavil-o-vyhode-iz-yadernoy-programmy.html

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Договор о ядерном разоружении от 2015 года не будет выполняться Ираном.

Страна объявила о прекращении выполнения обязательств. Об этом сообщило Государственное телевидение Ирана.

Власть не планирует придерживаться пунктов сделки. Такое решение означает, что Тегеран продолжит разработку ядерного оружия. Государство перестанет выполнять ограничения по накоплению большого количества обогащенного урана.

О жестких мерах Иран предупреждал ранее. Руководство страны заявляло, что настроено решительно ответить на ликвидацию генерала Касема Сулеймани американскими военными в Ираке.

Напомним, военные США ликвидировали Сулеймани неподалеку от международного аэропорта в Багдаде ракетным ударом. Он мог разрабатывать план нападения на американских дипломатов. Убийство иранского генерала спровоцировало рост напряженности на Ближнем Востоке. Иран заявил, что готовит военный ответ США.