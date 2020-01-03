Вашингтон призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак. Фото:

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призывает американских граждан в Ираке «немедленно покинуть страну после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Сейчас в Ираке не работают американские дипломатические ведомства, все консульские операции были прекращены. Об этом говорится в сообщении американского госдепартамента, передают УНН.

В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы настоятельно призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США, все консульские операции были прекращены. Граждане США не должны подходить к посольству, — говорится в заявлении диплома.

Ранее сообщалось, что армия США по приказу президента Дональда Трампа провела атаку в аэропорту Багадада и убила иранского генерала Касема Сулеймани. Этого человека называли одним из самых влиятельных в Иране — он руководил военными операциями страны на Ближнем Востоке. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями в защиту американских служащих».

По информации Reuters, генерал Сулеймани часто посещал Москву, зимой 2019 года его дважды фиксировали в России. Журналисты утверждают, что именно Сулеймани якобы убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. Он в 2015 году описал Москве сценарий войны. Это могло произойти во время первого его визита в Москву. Тогда Сулеймани встречался с Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.