Убийство иранского генерала: что известно об атаке США в аэропорту Багдада, фото — Коммерсант

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Военно-воздушные силы США по приказу Дональда Трампа провели атаку в аэропорту Багадада и убили иранского генерала Касема Сулеймани. Этого человека называли одним из самых влиятельных в Иране — он руководил военными операциями страны на Ближнем Востоке. В Пентагоне назвали атаку «оборонительными действиями в защиту американских служащих».

Генерал Сулеймани погиб во время ракетного обстрела международного аэропорта Багдада. Операцию американские военные провели по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон. В ведомстве напомнили, что Сулеймани возглавлял включенное в список террористических организаций подразделение «Кудс».

Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе, — объяснили в Пентагоне.

Представитель Пентагона заявил американскому журналу Newsweek, что для того, чтобы быть уверенными в гибели Сулеймани необходимо сделать анализ ДНК. При этом гибель заместителя командующего шиитским ополчением в Ираке Абу Махди аль-Мухандиса сомнений не вызывает.

Тело Сулеймани пока опознано по кольцу, которое он носил. Всего в аэропорту погибли семь человек. Аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл или из Ливана, или из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета.

АP, комментируя событие, пишет, что гибель Сулеймани «может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к серьезному возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов».

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани является «актом международного терроризма США». Власти Ирана созвали на утро 3 января экстренное совещание — заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что убийство командующего подразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана не останется без мести. Он объявил в стране общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Касем Сулеймани был командиром внешнего крыла Корпуса стражей исламской революции в Иране, которое администрация Трампа признала террористической организацией.

Напомним, что 31 декабря Трамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Тегеране и распорядился направить в Ирак дополнительные силы.