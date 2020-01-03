Убивство іранського генерала: що відомо про атаку США в аеропорту Багдада, фото — Коммерсант

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Військово-повітряні сили США за наказом Дональда Трампа провели атаку в аеропорту Багадада і вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Цю людину називали однією з найвпливовіших в Ірані — він керував воєнними операціями країни на Близькому Сході. В Пентагоні назвали атаку «оборонними діями на захист американських службовців».

Генерал Сулеймані загинув під час ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада. Операцію американські військові провели за вказівкою президента Дональда Трампа, повідомив Пентагон.

У відомстві нагадали, що Сулеймані очолював включений до списку терористичних організацій підрозділ «Кудс».

Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку і у всьому регіоні, — пояснили в Пентагоні.

Представник Пентагону заявив американському журналу Newsweek, що для того, щоб бути впевненими в загибелі Сулеймані необхідно зробити аналіз ДНК. При цьому загибель заступника командувача шиїтським ополченням Іраку Абу Махді аль-Мухандіса сумнівів не викликає.

Тіло Сулеймані наразі упізнано по кільцю, яке він носив. Всього в аеропорту загинули семеро людей. Аль-Мухандіс прибув в аеропорт в складі конвою, щоб зустріти Сулеймані, чий літак прибув або з Лівану, або з Сирії. Авіаудар був нанесений відразу ж після того, як іранець вийшов з літака.

АP, коментуючи подію, пише, що загибель Сулеймані «може стати потенційним поворотним моментом на Близькому Сході і, як очікується, призведе до суворого відплати з боку Ірану і сил, які він підтримує на Близькому Сході, проти Ізраїлю і американських інтересів».

Глава іранського МЗС Джавад Заріф заявив, що вбивство Сулеймані є «актом міжнародного тероризму США». Влада Ірану скликала на ранок 3 січня екстрену нараду — засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї пообіцяв, що вбивство командувача підрозділом «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Ірану не залишиться без помсти. Він оголосив в країні загальнонаціональний триденний траур у зв’язку із загибеллю Сулеймані.

Касем Сулеймані був командиром зовнішнього крила Корпусу вартових ісламської революції в Ірані, яке адміністрація Трампа визнала терористичною організацією.

Нагадаємо, що 31 грудня Трамп звинуватив Іран у нападі на посольство США в Тегерані і розпорядився надіслати в Ірак додаткові сили.