В Україні почав роботу Офіс генпрокурора. Фото: vesti.ua

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У четвер, 2 січня, в Україні почав працювати Офіс генерального прокурора, який був створений на місці Генеральної прокуратури України, яка ліквідована в рамках реформи. Нове відомство має 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1,5 тис. працівників.

Сполучені Штати Америки сьогодні призначили нового тимчасового керівника свого посольства у Києві. Новим тимчасово повіреним у справах США в Україні стала Крістіна Квін, а посада посла ще залишається вакантною.

Парламент Туреччини дозволив відправити війська до Лівії. Парламентарі сьогодні схвалили подання уряду Туреччини, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності. Один рік триватиме тривалість наданого парламентом мандата. Раніше Триполі просило Анкару направити в країну війська для оборони лівійської столиці від наступу «Лівійської національної армії».

У Державному бюро розслідувань визначилися з керівником відділу з розслідування «справ Майдану». Цю посаду посів заступник глави ДБР Олександр Буряк, який раніше відповідав за комплектування оперативних підрозділів. Посадовець заявив, що завершення розслідування справ про розстріл Майдану «одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед ДБР».

У Кабінеті міністрів України заявили, що буде встановлено ліміт на володіння землею сільськогосподарського призначення. Жоден власник не зможе володіти більше, ніж 10 тис. га сільськогосподарських земель. Дане обмеження торкнеться фізичних осіб, діючих підприємств, а також буде враховуватися створення нових компаній.