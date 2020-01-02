Парламент Туреччини дозволив відправити війська до Лівії. Фото: voenchel.ru

https://racurs.ua/ua/n131565-parlament-turechchyny-dozvolyv-vidpravyty-viyska-do-liviyi.html

Ракурс

Турецький парламент дозволив керівництву держави відправити війська до Лівії.

За це проголосували 325 депутатів під час позачергового засідання турецького парламенту, яке відбулося 2 січня. Проти проголосували 184 парламентарі. Депутати схвалили подання уряду Туреччини, що уможливлює відправку турецьких військових на підтримку лівійського уряду національної єдності. Тривалість наданого парламентом мандата — один рік. Про це сьогодні повідомляє DW.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що хоче допомогти уряду національної єдності Лівії, котрий визнаний міжнародною спільнотою. Цей уряд воює із загонами «Лівійської національної армії», яку очолює Халіф Хафтар.

Лівійський уряд 26 грудня офіційно попросив Анкару направити в країну війська для оборони Триполі від наступу ЛНА. При цьому деякі лівійські політики заявляли, що не варто Туреччині втручатися в конфлікт.

Нагадаємо, США закликали сторони конфлікту в Лівії припинити кровопролиття і повернутися за стіл переговорів. Посередником переговорів мав стати спеціальний представник генерального секретаря ООН Гасан Саламі.