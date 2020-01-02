Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию. Фото: voenchel.ru

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Турецкий парламент разрешил руководству государства отправить войска в Ливию.

За это проголосовали 325 депутатов во время внеочередного заседания турецкого парламента, которое состоялось 2 января. Против проголосовали 184 парламентария. Депутаты одобрили представление правительству Турции, что делает возможным отправку турецких военных в поддержку ливийского правительства национального единства. Продолжительность предоставленного парламентом мандата — один год. Об этом сегодня сообщает DW.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что хочет помочь правительству национального единства Ливии, который признан международным сообществом. Это правительство воюет с отрядами «Ливийской национальной армии», которую возглавляет Халиф Хафтар.

Ливийское правительство 26 декабря официально попросило Анкару направить в страну войска для обороны Триполи от наступления ЛПА. При этом некоторые ливийские политики заявляли, что не стоит Турции вмешиваться в конфликт.

Напомним, США призвали стороны конфликта в Ливии прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Посредником переговоров должен стать специальный представитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе.