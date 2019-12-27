Ливия попросила Турцию об оказании военной помощи

Ливия попросила Турцию о военной помощи. Фото: Известия

https://racurs.ua/n131356-liviya-poprosila-turciu-ob-okazanii-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

Признанное правительство национального единства Ливии обратилось с официальной просьбой к Турции относительно оказания военной помощи для противостояния наступлению войск генерала Халифы Хафтара на столицу Триполи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из правительства национального единства Ливии, имя которого не называется.

По словам ливийского высокопоставленного чиновника, в официальном обращении, направленном в Анкару, указывается о необходимости турецкой военной помощи «в воздухе, на суше и на море».

О том, какая именно помощь Турции необходима властям Ливии, не сообщается.

Турция пока не отреагировала на данное обращение.

В Триполи заявляли, что такой запрос будет направлен в случае дальнейшей эскалации вооружённого конфликта с наступающей на столицу Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что направит войска на помощь Ливии, если официальное правительство обратится к Турции с такой просьбой.