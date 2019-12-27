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Лівія попросила Туреччину про військову допомогу. Фото: Известия

Лівія попросила Туреччину про надання військової допомоги

27 гру 2019, 00:43
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Визнаний уряд національної єдності Лівії звернувся з офіційним проханням до Туреччини щодо надання військової допомоги для протистояння наступу військ генерала Халіфи Хафтара на столицю Тріполі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з уряду національної єдності Лівії, ім’я якого не називається.

За словами лівійського високопоставленого чиновника, в офіційному зверненні, направленому до Анкари вказується про необхідність турецької військової допомоги «у повітрі, на суші і на морі».

Про те, яка саме допомога Туреччини необхідна владі Лівії, не повідомляється.

Туреччина поки не відреагувала на це звернення.

У Тріполі заявляли, що такий запит буде направлений у разі подальшої ескалації збройного конфлікту з наступаючою на столицю Лівійською національною армією Халіфи Хафтара.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що направить війська на допомогу Лівії, якщо офіційний уряд звернеться до Туреччини з таким проханням.


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