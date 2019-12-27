Лівія попросила Туреччину про надання військової допомоги

Лівія попросила Туреччину про надання військової допомогиhttps://racurs.ua/ua/n131356-liviya-poprosyla-turechchynu-pro-nadannya-viyskovoyi-dopomogy.htmlРакурс
Визнаний уряд національної єдності Лівії звернувся з офіційним проханням до Туреччини щодо надання військової допомоги для протистояння наступу військ генерала Халіфи Хафтара на столицю Тріполі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з уряду національної єдності Лівії, ім’я якого не називається.
За словами лівійського високопоставленого чиновника, в офіційному зверненні, направленому до Анкари вказується про необхідність турецької військової допомоги «у повітрі, на суші і на морі».
Про те, яка саме допомога Туреччини необхідна владі Лівії, не повідомляється.
Туреччина поки не відреагувала на це звернення.
У Тріполі заявляли, що такий запит буде направлений у разі подальшої ескалації збройного конфлікту з наступаючою на столицю Лівійською національною армією Халіфи Хафтара.
Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що направить війська на допомогу Лівії, якщо офіційний уряд звернеться до Туреччини з таким проханням.