Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів Донбасу

Володимир Зеленський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131355-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-oformlennya-dokumentiv-dlya-jyteliv-donbasu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до закону України „Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції“ про особливості оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України» № 371-IX, який був проголосований у Верховній Раді 12 грудня 2019 року.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Закон регулює питання, пов’язані з оформленням документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають в зоні проведення ООС або переселилися із зони проведення ООС до інших регіонів країни.

Згідно із законом, громадянам, які проживають в зоні проведення ООС, документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, оформляє центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері міграції, за місцем звернення особи або його законного представника в уповноважені органи, що здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться ООС.

Оформлення документів громадянам, що переселилися із зони проведення ООС, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері міграції за фактичним місцем проживання або перебуванням особи.

Для внесення відомостей про місце проживання до документів громадян, які проживають або проживали в зоні проведення ООС, можуть використовуватися дані з Державного реєстру виборців.