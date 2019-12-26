Зеленский подписал закон об оформлении документов для жителей Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n131355-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-oformlenii-dokumentov-dlya-jiteley-donbassa.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины „О временных мерах на период проведения антитеррористической операции“ об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» № 371-IX, который был проголосован в Верховной Раде 12 декабря 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Закон регулирует вопросы, связанные с оформлением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения ООС или переселились из зоны проведения ООС в другие регионы страны.

Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения ООС, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции, по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы, осуществляющие свои полномочия на территории области, в которой проводится ООС.

Оформление документов, переселившимся из зоны проведения ООС гражданам, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции по фактическому месту жительства или пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы граждан, проживающих или проживавших в зоне проведения ООС, могут использоваться данные из Государственного реестра избирателей.