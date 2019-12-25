Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, подписал принятый Верховной Радой закон № 2233, который вносит ряд изменений в закон «О рынке электрической энергии».

Документ вводит запрет на продажу и поставку импортируемой электроэнергии из Российской Федерации. Однако законом предусмотрена норма, которая позволяет Кабинету министров на время отменять такой запрет с целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.

Закон предусматривает, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии.

Также этот закон регулирует механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электроэнергии по «зеленому» тарифу и внедряет механизмы недопущения неконтролируемого роста цен на электричество в случае отсутствия эффективной конкуренции.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2233, который вносит ряд изменений в закон «О рынке электрической энергии» и запрещает продажу и поставку импортируемой из России электроэнергии.