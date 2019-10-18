Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Минэнергетики прокомментировало разрешение импорта электроэнергии из РФ, фото — "Тверезий погляд"

Мы не можем отделиться от России: Минэнергетики о разрешении импорта электроэнергии из РФ

18 окт 2019, 13:24
999

Украинское правительство пытается как можно быстрее отделиться от энергосистемы России, но пока это технологически невозможно.

Loading...

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин 18 октября во время часа вопросов к правительству в Раде сообщил, что так называемый «технический импорт» электроэнергии из РФ существует в виде «технологических перетоков». Этот процесс регулируется соответствующими соглашениями между операторами энергосистем двух стран.

Исторически так сложилось, что украинская и российская энергетические системы объединены, они существуют как єдиные. Только часть Украины, Бурштынский энергоостров, связан с энергетической системой Европы. Наша цель — полностью соединиться с энергетической системой Европы, — заявил Шубин в ответ на вопрос нардепов относительно разрешения импорта электроэнергии, которое парламент предоставил 18 сентября, приняв закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии».

Закон разрешил закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. 1 октября было совершено первую поставку электроэнергии из РФ. Ее провела компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой, — рассказал Шубин в Раде.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили в Раде (ИНФОГРАФИКА)

Госбюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. Он предусматривает рост реального ВВП по итогам года на уровне 3,0%, а инфляция замедлится до 7,4%. Ко второму чтению бюджет Кабмин существенно изменит

Новости Украины
15:23
Новости партнеров
Загрузка...