Минэнергетики прокомментировало разрешение импорта электроэнергии из РФ, фото — "Тверезий погляд"

https://racurs.ua/n128259-my-ne-mojem-otdelitsya-ot-rossii-minenergetiki-o-razreshenii-importa-elektroenergii-iz-rf.html

Ракурс

Украинское правительство пытается как можно быстрее отделиться от энергосистемы России, но пока это технологически невозможно.

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Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин 18 октября во время часа вопросов к правительству в Раде сообщил, что так называемый «технический импорт» электроэнергии из РФ существует в виде «технологических перетоков». Этот процесс регулируется соответствующими соглашениями между операторами энергосистем двух стран.

Исторически так сложилось, что украинская и российская энергетические системы объединены, они существуют как єдиные. Только часть Украины, Бурштынский энергоостров, связан с энергетической системой Европы. Наша цель — полностью соединиться с энергетической системой Европы, — заявил Шубин в ответ на вопрос нардепов относительно разрешения импорта электроэнергии, которое парламент предоставил 18 сентября, приняв закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии».

Закон разрешил закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. 1 октября было совершено первую поставку электроэнергии из РФ. Ее провела компания «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.