Міненергетики прокоментувало дозвіл імпорту електроенергії з РФ, фото — "Тверезий погляд"

https://racurs.ua/ua/n128259-my-ne-mojemo-vidiednatysya-vid-rosiyi-minenergetyky-pro-dozvil-importu-elektroenergiyi-z-rf.html

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Український уряд робить спроби якомога швидше від'єднатися від енергосистеми Росії, але наразі це технологічно неможливо.

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Перший заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін 18 жовтня під час години запитань до уряду в Раді повідомив, що так званий «технічний імпорт» електроенергії з РФ існує у вигляді «технологічних перетоків». Цей процес регулюється відповідними угодами між операторами енергосистем обох країн.

Історично так склалося, що українська та російська енергетичні системи поєднані, вони існують як одна єдина. Лише частина України, Бурштинський енергоострів, має поєднання з енергетичною системою Європи. Наша ціль — повністю поєднатися з енергетичною системою Європи, — заявив Шубін у відповідь на запитання нардепів щодо дозволу, який парламент надав 18 вересня, ухваливши закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії».

Закон дозволив закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. 1 жовтня було здійснено перше постачання електроенергії з РФ. Поставку провела компанія «Юнайтед Енерджі», яку пов’язують з Ігорем Коломойським.