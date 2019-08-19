В Зеленського розповіли, як знизять ціну на електроенергію на 20%, фото — Українська енергетика

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В Офісі президента визначилися із кроками, які дозволять зменшити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%.

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Про це сьогодні після наради, яка відбулася за участі глави держави, повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. На брифінгу він розповів про три головних кроки, необхідних для зниження цін на електроенергію.

По-перше, Кабінет міністрів має затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом». Ця постанова дасть можливість знизити тариф «Укренерго» більш ніж утричі.

Зараз це 32 копійки за кіловат-годину, а очікується 8−9 копійок, — заявив Герус.

Щодо тарифу на електроенергію, який встановила компанія «Укренерго», то тривали дискусії через те, що він включав оплату «зеленого тарифу». Він значно збільшився і це рішення оскаржувалося в судах.

Коли з’явиться нова постанова ПСО (покладення спеціальних обов’язків) і новий тариф «Укренерго», це може дати зниження тарифу для кінцевих споживачів на 11% й усуне мотивацію оскаржувати цей тариф у суді, — повідомив Герус.

Іншим фактором здешевлення електроенергії має стати зміна price caps (граничного обмеження ціни електроенергії) на внутрішньодобовому ринку. Економічний блок Офісу президента пропонує підвищити нічну ціну на 10%, а денну ціну — знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи.

Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%. Якщо ці три заходи здійснити, можемо отримати близько 20% зменшення тарифу для всіх споживачів — великих, середніх та малого бізнесу, для бюджетних установ і організацій, дитсадків і шкіл, — вважає Герус.

Представник президента у Кабміні також констатував незадовільну підготовку до опалювального сезону — кількість вугілля на складах на 40% менша від торішніх запасів.

Нагадаємо, що наприкінці червня до Верховної Ради новообраний президент України Володимир Зеленський подав законопроект про зниження вартості електроенергії.