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Ракурс
Переговори Макрона і Путіна: що вони говорили про Україну, фото — ТАСС

Нормандський формат і Зеленський: що говорили Макрон та Путін про Україну

19 сер 2019, 21:59
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Президент Франції Еммануель Макрон має намір домовитися про проведення зустрічі у нормандському форматі на рівні президентів чотирьох країн у найближчі тижні.

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Про це він заявив 19 серпня журналістам на початку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка розпочалася на півдні Франції.

Він відзначив, що разом із президентом Зеленським і канцлером ФРН Ангелою Меркель обговорив можливість провести новий саміт у нормандському форматі у найближчі тижні. Макрон у цьому сенсі нагадав, що такий крок став можливий через нову позицію Зеленського.

Він ухвалив деякі короткотермінові рішення. Ми їх обговоримо, досягнемо успіху за найближчі дні та тижні згідно з тим, що визначено у Мінську, — заявив Макрон на зустрічі зі ЗМІ.

За його словами, дипломатичні радники почнуть готувати цей саміт. Водночас Макрон додав, що Франція і Росія мають розбіжності у позиціях відносно України.

Путін заявив, що перед зустріччю у нормандському форматі Україні слід зробити низку кроків. Він нагадав, що у 2016 році РФ буцімто пішла на компроміс, коли президент Порошенко наполягав на видозміні тези про особливий статус Донбасу.

Закон імплементують на тимчасовій основі в день голосування на місцевих виборах в Україні, а на постійній основі — після підведення підсумків та підтвердження результатів виборів структурами ОБСЄ, — заявив Путін.

Обговорюючи діяльність новообраного президента України Володимира Зеленського Макрон заявив, що той зробив низку «хоробрих кроків» щодо кризи на Донбасі, а Путін відзначив «обережний оптимізм» після розмов із Зеленським.

Тут є деякі речі, які можна обговорювати, вони вселяють такий… обережний оптимізм, — повідомив Путін.

Нагадаємо, що після вступу Зеленського на посаду президента України Путін вже двічі розмовляв з ним по телефону (11 липня й 7 серпня). Розмови торкалися врегулювання на Донбасі, повернення утримуваних громадян, роботи в нормандському форматі і реалізації мінських угод.

Джерело: Ракурс


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