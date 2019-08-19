Аварія Range Rover і Tesla: у центрі Києва іномарка влетіла у пішоходів, є постраждалі, фото — "Київ Оперативний"

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У середмісті Києва 19 серпня на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали щонайменше четверо осіб.

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Зіткнення Range Rover та Tesla призвело до того, що перше авто вилетіло у натовп пішоходів.

«Київ. Оперативний» з посиланням на свідків події повідомив, що Range Rover їхав вулицею Льва Толстого, а Tesla — по вулиці Саксаганського. На перехресті автомобілі зіткнулися, ймовірно, через те, що Range проскочив на червоне світло світлофора.

Від удару позашляховик відкинуло на пішоходів. Згодом у Range Rover врізався ще один автомобіль, водій якого не встиг загальмувати.

Доки їхали медики, очевидці надавали першу допомогу постраждалим пішоходам. Двоє з них відвезли у лікарню у важкому стані. Очевидці повідомили, що водій Range Rover перебував у стані алкогольного сп’яніння.