Кадри Зеленського: президент звільнив в.о. голови ОДА, з якого "витиснув" відставку під час візиту до Миколаєва, фото — Миколаївські новини

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Президент України Володимир Зеленський 19 серпня підписав указ про звільнення виконуючого обов’язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації В’ячеслава Боня.

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Відповідний указ сьогодні оприлюднили на сайті глави держави.

Бонь — це той самий чиновник, якому Зеленський під час поїздки до Миколаєва у липні в ультимативній формі запропонував написати заяву на звільнення.

Інцидент стався під час візиту глави держави до Миколаївського міжнародного аеропорту. Присутні звернули увагу Зеленського на необхідність проведення розслідування щодо використання коштів на ремонт аеропорту. Вони також згадали у цьому сенсі «криміналітет, рейдерські захоплення і корупцію». Приватний підприємець поскаржився, що через відсутність підпису Боня він не може отримати землеволодіння.

Це вивело Зеленського з рівноваги і він заявив, що чиновники в Миколаєві «ставляться до людей, як до скотини», а Миколаїв називають «бандитським містом».

Бонь запевнив, що негайно звільниться, а Зеленський повідомив, що кандидатуру на посаду голови Миколаївської ОДА вже шукають і закликав активістів долучитися до цього процесу.

Це був не перший публічний конфлікт глави держави із чиновниками. Президент в Одесі змусив звільнитися в.о. керівника Фіскальної служби, а під час поїздки до Дніпра «вибив» із мера міста Філатова обіцянку піти у відставку, якщо той не відкриє до 14 вересня новий міст. У Борисполі президент вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради, звинувативши його у кримінальному минулому.