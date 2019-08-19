Кадры Зеленского: президент уволил и.о. председателя ОГА, у которого «выбил» отставку во время визита в Николаев, фото — Николаевские новости

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Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа подписал указ об увольнении исполняющего обязанности председателя Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня.

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Соответствующий указ сегодня обнародовали на сайте главы государства.

Бонь — это тот самый чиновник, которому Зеленский во время поездки в Николаев в июле в ультимативной форме предложил написать заявление на увольнение.

Инцидент произошел во время визита главы государства в Николаевский международный аэропорт. Присутствующие обратили внимание Зеленского на необходимость проведения расследования по использованию средств на ремонт аэропорта. Они также упомянули в этом смысле «криминалитет, рейдерские захваты и коррупцию». Частный предприниматель пожаловался, что из-за отсутствия подписи Боня он не может получить землевладение.

Это вывело Зеленского из равновесия и он заявил, что чиновники в Николаеве «относятся к людям, как к скотине», а Николаев называют «бандитским городом».

Бонь заверил, что немедленно уволится, а Зеленский сообщил, что кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА уже ищут и призвал активистов присоединиться к этому процессу.

Это был не первый публичный конфликт главы государства с чиновниками. Президент в Одессе заставил уволиться и.о. руководителя Фискальной службы, а во время поездки в Днепр «выбил» из мэра города Филатова обещание уйти в отставку, если тот не откроет до 14 сентября новый мост. В Борисполе президент выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета, обвинив его в уголовном прошлом.