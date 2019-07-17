Кадры Зеленского: президент приказал уйти в отставку временному главе Николаевской ОГА, скриншот видео

https://racurs.ua/n124400-novyy-raznos-zelenskogo-prezident-prikazal-uyti-v-otstavku-vremennomu-glave-nikolaevskoy-oga.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Николаев предложил и. о. председателя Николаевской ОГА Вячеславу Боню написать заявление на увольнение. Это произошло во время визита главы государства в Николаевский международный аэропорт.

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Зеленский общался с гендиректором аэропорта Федором Барной. Тот пожаловался на недостаток диспетчеров, из-за чего аэропорт не может начать регулярные авиаперевозки, а осуществляет только чартерные.

В этот момент журналисты и активисты обратили внимание Зеленского на необходимость проведения расследования относительно использования средств на ремонт аэропорта. Они также упомянули в этом смысле «криминалитет, рейдерские захваты и коррупцию». Частный предприниматель пожаловался, что из-за отсутствия подписи Боня он не может получить земли.

Вы делаете такое выражение лица, будто бы вы первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, — обратился президент.

После этого из толпы Боню напомнили, что он заявлял о нежелании сотрудничества с Зеленским.

Так для чего вы тогда работаете? Пишите заявление. Все, «порешали», — заявил президент.

Бонь заверил, что уволится уже сегодня, а Зеленский сообщил, что сейчас ищут кандидатуру на должность председателя Николаевской ОГА и призвал активистов присоединиться к этому процессу.

Сегодня Зеленский находится в Николаевской области. Он ознакомится с состоянием инфраструктуры и посетит Николаевский судостроительный завод.

Напомним, что это не первый публичный конфликт главы государства с чиновниками. В минувшую субботу президент в Одессе заставил уволиться и.о. руководителя Фискальной службы Власова. Во время визита в Днепр Зеленский «выбил» из мэра города Филатова обещание уйти в отставку, если он не откроет до 14 сентября новый мост. А в Борисполе президент выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета, обвинив его в разбоях.