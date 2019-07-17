Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В лагере в оккупированном Крыму отравились 49 детей из России, фото: «Народная Правда»

В лагере в оккупированном Крыму отравились 49 детей

17 июл 2019, 13:58
999

В расположенном в оккупированной Евпатории лагере «Лучистый» отравились 54 человека — 49 детей, которые там отдыхали, и пятеро взрослых — сотрудников учреждения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Причиной отравления стал норовирус.

Loading...

Пострадавшие дети прибыли в оккупированный Крым из Казани (Республика Татарстан). Их возраст — от семи до 17 лет. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Отравление детей произошло вчера. В течение суток около 40 детей обратились за медицинской помощью. Впоследствии число пострадавших еще больше возросло.

Сейчас работники пищеблока лагеря отстранены от исполнения ими служебных обязанностей, дети в лагере переведены на сухой паек.

Российские чиновники не исключают, что детей, у которых обнаружили симптомы норовируса, отправят на лечение в Татарстан.

Детский лагерь «Лучистый» расположен на западном побережье Крыма на берегу Каламитского залива.

Напомним, недавно в Луцке десять человек пострадали в результате отравления в одной из пиццерий. Все они госпитализированы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Катастрофа MH17: главный прокурор Нидерландов возмущен тем, что боевик Гиркин до сих пор на свободе

Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов «раздражен» тем, что один из подозреваемых в катастрофе авиарейса MH17 боевик Игорь Гиркин («Стрелков») до сих пор находится на свободе

Новости мира
14:44

Сенат США единогласно принял резолюцию, посвященную годовщине Революции достоинства

Верхняя палата Конгресса США во вторник единогласно приняла резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства. Авторами резолюции стали более двух десятков сенаторов

Новости мира
09:10
Новости партнеров
Загрузка...