В лагере в оккупированном Крыму отравились 49 детей из России, фото: «Народная Правда»

https://racurs.ua/n124399-v-lagere-v-okkupirovannom-krymu-otravilis-49-detey.html

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В расположенном в оккупированной Евпатории лагере «Лучистый» отравились 54 человека — 49 детей, которые там отдыхали, и пятеро взрослых — сотрудников учреждения. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Причиной отравления стал норовирус.

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Пострадавшие дети прибыли в оккупированный Крым из Казани (Республика Татарстан). Их возраст — от семи до 17 лет. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Отравление детей произошло вчера. В течение суток около 40 детей обратились за медицинской помощью. Впоследствии число пострадавших еще больше возросло.

Сейчас работники пищеблока лагеря отстранены от исполнения ими служебных обязанностей, дети в лагере переведены на сухой паек.

Российские чиновники не исключают, что детей, у которых обнаружили симптомы норовируса, отправят на лечение в Татарстан.

Детский лагерь «Лучистый» расположен на западном побережье Крыма на берегу Каламитского залива.

Напомним, недавно в Луцке десять человек пострадали в результате отравления в одной из пиццерий. Все они госпитализированы.