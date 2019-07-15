Пищевое отравление произошло в Луцке. Фото: Прямий

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Отравление в пиццерии «Феличита» произошло на днях в Луцке.

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Медицинская помощь понадобилась 10 лицам. Пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в течение 11−12 июля в областную инфекционную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 10 человек. Все они посещали пиццерию «Феличита». По состоянию на сегодняшнее утро пострадавшие находятся в больнице. Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как известно, острые симптомы пищевого отравления развиваются в короткий промежуток времени. В медицинское учреждение нужно обращаться немедленно, если отравление получил ребенок до трех лет, беременная женщина и люди пожилого возраста. Врачи рекомендуют пострадавшим в результате отравления в коем случае не принимать противорвотных или противодиарейных препаратов, ведь именно рвота и понос являются защитными механизмами организма и лучше всего помогают быстро вывести токсины из организма.

Напомним, дети отравились в оздоровительно-спортивном лагере «Медик-2» Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (Молдова), который расположен в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В инфекционную больницу в результате отравления госпитализированы 46 детей.