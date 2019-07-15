Смертельное автопроисшествие произошло на Полтавщине. Фото: Новое время

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Полтавский бизнесмен Алексей Сердюков попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал один человек, а несколько получили повреждения.

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ДТП произошло 14 июля на 167 км автодороги Полтава — Сумы. О происшествии написало издание «Полтавщина» со ссылкой на местную полицию.

Впоследствии и сам Сердюков на собственной странице в Facebook написал, что именно он спровоцировал аварию. Предприниматель отметил, что не справился с управлением во время обгона другого автомобиля. Это привело к столкновению с транспортным средством, которое двигалось навстречу.

По предварительным данным, травмированы пять человек, среди них пятилетний ребенок. Подробности ДТП устанавливают правоохранители.

Некоторые средства массовой информации поспешили сообщить, что Сердюков возглавляет полтавскую ячейку «Слуги народа». Однако в этой политической партии официально опровергли информацию о причастности виновника аварии к этой политсиле.

Алексей Сердюков, в отношении которого появилась информация в СМИ о ДТП на Полтавщине, не является главой ячейки партии «Слуга Народа» в Полтаве, также он не является членом партии, — отметили в пресс-службе.

Напомним, авто из кортежа президента Владимира Зеленского попало в ДТП во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Автопроисшествие с участием машины личного состава Управления государственной охраны Украины случилось 14 июля в Запорожской области.