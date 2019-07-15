Спикер ВРУ Андрей Парубий. Фото: EPA

https://racurs.ua/n124295-knopkodavstvo-v-rade-parubiy-soobschil-kogda-v-parlamente-zarabotaet-sensornaya-knopka.html

Ракурс

В сессионном зале Верховной Рады установят сенсорные кнопки для голосований.

Loading...

Нововведение не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег. Об этом заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий в интервью программе «Время. Итоги недели» в эфире «5 канала».

По словам председателя ВРУ, сенсорную кнопку не смогли ввести раньше поскольку были назначены внеочередные выборы в парламент. Парубий заверил, что поручил аппарату Рады решить все технические вопросы, чтобы ввести сенсорную кнопку.

Надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, чтобы в тот период, когда не будет сессии — между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование, — отметил Парубий.

Спикер парламента выразил надежду, что сенсорная кнопка будет установлена до конца каденции этого состава парламента.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает противодействовать кнопкодавству в Раде путем введения многотысячных штрафов.