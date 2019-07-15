Спікер ВРУ Андрій Парубій. Фото: EPA

https://racurs.ua/ua/n124295-knopkodavstvo-v-radi-parubiy-povidomyv-koly-v-parlamenti-zapracuie-sensorna-knopka.html

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У сесійній залі Верховної Ради встановлять сенсорні кнопки для голосувань.

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Нововведення не дозволить народним депутатам голосувати за своїх колег. Про це заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій в інтерв’ю програмі «Час. Підсумки тижня» в ефірі «5 каналу».

За словами голову ВРУ, сенсорну кнопку не змогли ввести раніше оскільки були призначені позачергові вибори до парламенту. Парубій запевнив, що доручив апарату Ради вирішити всі технічні питання, щоб ввести сенсорну кнопку.

Сподіваюся, що апарат знайде всі необхідні механізми, щоб в той період, коли не буде сесії — між 11 липня і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб в залі зробити переобладнання, — зазначив Парубій.

Спікер парламенту висловив сподівання, що сенсорна кнопка буде встановлена до кінця каденції цього складу парламенту.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський пропонує протидіяти кнопкодавству в Раді шляхом запровадження багатотисячних штрафів.