Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n124294-gensek-nato-zaklykav-rosiu-skorystatysya-ostannim-shansom-dlya-dotrymannya-raketnogo-dogovoru.html

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав Москву використати свій останній шанс для дотримання договору по ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

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Очільник НАТО впевнений, що президент Російської Федерації Володимир Путін та його підопічні відповідальні за утилізацію ракет. Про це Столтенберг написав у своїй авторській колонці в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сьогодні я закликаю Росію скористатися останнім наявним у нас шансом, щоб зберегти договір. В іншому випадку Москва буде нести одноосібну відповідальність за наслідки договору, внаслідок чого мир стане менш стабільним для нас усіх, — йдеться в тексті.

Раніше Столтенберг заявляв, що не бачить прориву в переговорах з владою Росії щодо договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Генсек Північноатлантичного альянсу запевняв, що Кремль не продемонстрував намірів повернутися до виконання договору.

Нагадаємо, 2 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія припиняє участь у договорі про РСМД, а російські конструктори та інженери почнуть працювати над створенням нових видів ракет. Крім того, Путін пообіцяв прийняти дзеркальні та асиметричні заходи у відповідь на розміщення американських ракет в країнах Європи.