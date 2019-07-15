Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n124294-gensek-nato-prizval-rossiu-ispolzovat-posledniy-shans-dlya-sobludeniya-raketnogo-dogovora.html

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву использовать свой последний шанс для соблюдения договора по ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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Глава НАТО уверен, что президент Российской Федерации Владимир Путин и его подопечные ответственны за утилизацию ракет. Об этом Столтенберг написал в своей авторской колонке в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сегодня я призываю Россию воспользоваться последним имеющимся у нас шансом, чтобы сохранить договор. В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия договора, вследствие чего мир станет менее стабильным для всех нас, — говорится в тексте.

Ранее Столтенберг заявлял, что не видит прорыва в переговорах с властями России в отношении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Генсек Североатлантического альянса уверял, что Кремль не продемонстрировал намерений вернуться к выполнению договора.

Напомним, 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия прекращает участие в договоре о РСМД, а российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет. Кроме того, Путин пообещал принять зеркальные и асимметричные меры в ответ на размещение американских ракет в странах Европы.