Кортеж президента Украины. Фото: Народная правда

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Авто из кортежа президента Владимира Зеленского попало в ДТП во время возвращения из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.

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Авария с участием машины личного состава Управления государственной охраны Украины произошла в воскресенье, 14 июля. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter (Фольксваген Транспортер) в нее попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Об этом сообщила пресс-служба УГО в Facebook.

В Управлении госохраны заверили, что штат ведомства укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины. На месте ДТП работали правоохранители. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Причины аварии в УГО не сообщили.

В то же время сообщество «Это Запорожье» в соцсети Instagram пишет, что авария произошла между населенными пунктами Васильевка и Мелитополь. Отмечается, что виновниками ДТП стал микроавтобус «Фольксваген» и два внедорожника, которые его сопровождали.

Официальные сообщения об аварии в пресс-службе главы государства и областного управления Национальной полиции на момент публикации новости отсутствовали на сайтах этих ведомств.

Напомним, 14 июля в Витовском районе Николаевской области на автодороге Н-14 «Николаев-Снигиревка» легковой автомобиль ВАЗ-21099 «Лада» въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. В ДТП пострадали шесть детей в возрасте от 14 до 17 лет.