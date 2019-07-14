Место инцидента фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n124292-v-odesse-sluchilsya-opolzen-na-plyaje-spasateli-provodyat-poiskovye-raboty-foto-video.html

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Сегодня в 17.28 спасатели получили информацию об оползне в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

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Площадь оползня составляет 150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте инцидента работают спасатели, которые проверяют, не попали ли под него люди. Пока пострадавшие не найдены.

Отмечается, что этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения, поэтому, вероятно, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации издания «Пушкинская», на месте оползня работают полтора десятка спасателей. Им на помощь пришли также местные жители, которые услышали о смещении.

На месте инцидента уже нашли вещи, однако судьба их владельцев пока не известна. Неподалеку от места оползня дежурит автомобиль скорой помощи.

Напомним, в Непале более 40 человек стали жертвами наводнений и селей, еще не менее 17 человек считаются пропавшими без вести. Сильное наводнение зафиксировали в 21 из 77 уездов страны. Всего от стихии пострадали 830 человек.