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Место инцидента фото: ГСЧС

В Одессе случился оползень на пляже, спасатели проводят поисковые работы (ФОТО, ВИДЕО)

14 июл 2019, 22:23
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Сегодня в 17.28 спасатели получили информацию об оползне в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

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Площадь оползня составляет 150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте инцидента работают спасатели, которые проверяют, не попали ли под него люди. Пока пострадавшие не найдены.

Отмечается, что этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения, поэтому, вероятно, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации издания «Пушкинская», на месте оползня работают полтора десятка спасателей. Им на помощь пришли также местные жители, которые услышали о смещении.

На месте инцидента уже нашли вещи, однако судьба их владельцев пока не известна. Неподалеку от места оползня дежурит автомобиль скорой помощи.

Место инцидента, фото: «Пушкинская»

Место инцидента, фото: «Пушкинская»

Место инцидента, фото: «Пушкинская»

Место инцидента, фото: «Пушкинская»

Напомним, в Непале более 40 человек стали жертвами наводнений и селей, еще не менее 17 человек считаются пропавшими без вести. Сильное наводнение зафиксировали в 21 из 77 уездов страны. Всего от стихии пострадали 830 человек.


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