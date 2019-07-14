Ракурсhttps://racurs.ua/
Место инцидента фото: ГСЧС
В Одессе случился оползень на пляже, спасатели проводят поисковые работы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124292-v-odesse-sluchilsya-opolzen-na-plyaje-spasateli-provodyat-poiskovye-raboty-foto-video.htmlРакурс
Сегодня в 17.28 спасатели получили информацию об оползне в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом «Борей».
Loading...
Площадь оползня составляет 150 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте инцидента работают спасатели, которые проверяют, не попали ли под него люди. Пока пострадавшие не найдены.
Отмечается, что этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения, поэтому, вероятно, в результате инцидента никто не пострадал.
По информации издания «Пушкинская», на месте оползня работают полтора десятка спасателей. Им на помощь пришли также местные жители, которые услышали о смещении.
На месте инцидента уже нашли вещи, однако судьба их владельцев пока не известна. Неподалеку от места оползня дежурит автомобиль скорой помощи.
Напомним, в Непале более 40 человек стали жертвами наводнений и селей, еще не менее 17 человек считаются пропавшими без вести. Сильное наводнение зафиксировали в 21 из 77 уездов страны. Всего от стихии пострадали 830 человек.
Загрузка...