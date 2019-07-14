Жертвами наводнений и селей в Непале стали 43 человека, есть раненые и пропавшие. Фото: ndtv

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Ракурс

Жертвами сильнейших наводнений и селей в Непале стали по меньшей мере 43 человека. Еще 32 человека получили ранения разной степени тяжести и 17 непальцев считаются пропавшими без вести.

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Власти Непала мобилизовали почти 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов для спасения и эвакуации местного населения. Об этом сообщает Ndtv.

Сильное наводнение зафиксировали в 21 из 77 уездов Непала. По данным полиции, пострадавших более 830 человек.

В общей сложности правоохранители спасли более 1 тыс. человек в разных районах страны. Министерство внутренних дел отправило спасателей на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Госслужащим необходимо очистить дороги от оползней и мусора, который нанесло наводнением.

Как ранее сообщал «Ракурс», жертвами наводнения в Иркутске стали 16 человек и более тысячи человек обратились за медицинской помощью.