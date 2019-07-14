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Жертвами наводнений и селей в Непале стали 43 человека, есть раненые и пропавшие. Фото: ndtv

Жертвами наводнений и селей в Непале стали 43 человека, есть раненые и пропавшие (ФОТО, ВИДЕО)

14 июл 2019, 09:40
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Жертвами сильнейших наводнений и селей в Непале стали по меньшей мере 43 человека. Еще 32 человека получили ранения разной степени тяжести и 17 непальцев считаются пропавшими без вести.

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Власти Непала мобилизовали почти 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов для спасения и эвакуации местного населения. Об этом сообщает Ndtv.

Сильное наводнение зафиксировали в 21 из 77 уездов Непала. По данным полиции, пострадавших более 830 человек.

Наводнение в Непале. Фото: Twitter/news18dotcom

В общей сложности правоохранители спасли более 1 тыс. человек в разных районах страны. Министерство внутренних дел отправило спасателей на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Госслужащим необходимо очистить дороги от оползней и мусора, который нанесло наводнением.

Как ранее сообщал «Ракурс», жертвами наводнения в Иркутске стали 16 человек и более тысячи человек обратились за медицинской помощью.


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999

Жертвами наводнений и селей в Непале стали 43 человека, есть раненые и пропавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Стихийное бедствие в Непале унесло жизни 43 человек. Десятки граждан получили ранения и еще 17 числятся пропавшими без вести. Сотни человек нуждаются в спасении, а для эвакуации задействовали 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов

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