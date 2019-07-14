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Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі. Фото: ndtv

Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі (ФОТО, ВІДЕО)

14 лип 2019, 09:40
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Жертвами сильних повеней і селів в Непалі стали щонайменше 43 особи. Ще 32 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості і 17 непальців вважаються зниклими безвісті.

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Влада Непалу мобілізувала майже 30 тис. співробітників правоохоронних органів для порятунку і евакуації місцевого населення. Про це повідомляє Ndtv.

Сильна повінь зафіксували в 21 з 77 повітів Непалу. За даними поліції, постраждалих понад 830 осіб.

Повінь в Непалі. Фото: Twitter / news18dotcom

В цілому правоохоронці врятували понад 1 тис. осіб в різних районах країни. Міністерство внутрішніх справ відправило рятувальників на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Держслужбовцям необхідно очистити дороги від зсувів і сміття, який нанесло повінню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», жертвами повені в Іркутську стали 16 осіб і понад тисячі осіб звернулися за медичною допомогою.


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999

Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі (ФОТО, ВІДЕО)

Стихійне лихо в Непалі забрало життя 43 осіб. Десятки громадян отримали поранення і ще 17 вважаються зниклими безвісти. Сотні осіб потребують порятунку, а для евакуації задіяли 30 тис. співробітників правоохоронних органів

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