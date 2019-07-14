Жертвами повеней і селів в Непалі стали 43 особи, є поранені і зниклі. Фото: ndtv

https://racurs.ua/ua/n124270-jertvamy-poveney-i-seliv-v-nepali-staly-43-osoby-ie-poraneni-i-znykli-foto-video.html

Ракурс

Жертвами сильних повеней і селів в Непалі стали щонайменше 43 особи. Ще 32 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості і 17 непальців вважаються зниклими безвісті.

Loading...

Влада Непалу мобілізувала майже 30 тис. співробітників правоохоронних органів для порятунку і евакуації місцевого населення. Про це повідомляє Ndtv.

Сильна повінь зафіксували в 21 з 77 повітів Непалу. За даними поліції, постраждалих понад 830 осіб.

В цілому правоохоронці врятували понад 1 тис. осіб в різних районах країни. Міністерство внутрішніх справ відправило рятувальників на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Держслужбовцям необхідно очистити дороги від зсувів і сміття, який нанесло повінню.

Як раніше повідомляв «Ракурс», жертвами повені в Іркутську стали 16 осіб і понад тисячі осіб звернулися за медичною допомогою.